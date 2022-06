Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit stabiler Tendenz

Die Nordex-Aktie wies um 01.06.2022 16:22:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 11,00 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,12 EUR zu. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 10,76 EUR ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 11,02 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 530.986 Nordex-Aktien.

Bei 19,88 EUR markierte der Titel am 01.07.2021 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 44,68 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 25.05.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,82 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 11,97 Prozent.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 20,65 EUR je Nordex-Aktie an.

Am 29.03.2022 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2021 – vorgestellt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,17 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 1.488,00 EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 18,93 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Nordex einen Umsatz von 1.251,16 EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 20.06.2022 erfolgen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2023-Bilanz auf den 16.08.2023.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,117 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Mai 2022: Analysten sehen Potenzial bei Nordex-Aktie

Nordex-Aktie sackt letztendlich kräftig ab: Nordex korrigiert Jahresziele - rote Zahlen möglich

Nordex-Aktie im Plus: Transfergesellschaft bei Nordex muss laut Minister Unternehmen tragen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Nordex AG Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Nordex AG

Bildquellen: Nordex