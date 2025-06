Nordex Aktie News: Nordex am Mittag gefragt

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Nordex. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,0 Prozent auf 18,04 EUR zu.

Die Nordex-Aktie konnte um 11:48 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,0 Prozent auf 18,04 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 18,34 EUR an. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 17,75 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 139.379 Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 18,34 EUR erreichte der Titel am 29.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 1,66 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 10,48 EUR am 28.01.2025. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 41,91 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2024 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,011 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,20 EUR.

Am 25.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,44 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 28.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 13.08.2026 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 0,680 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

