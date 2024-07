Nordex Aktie News: Nordex am Mittag mit positiven Vorzeichen

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,3 Prozent auf 11,54 EUR.

Die Aktie legte um 11:44 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 11,54 EUR zu. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 11,62 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,53 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 151.209 Stück gehandelt.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 36,66 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 33,94 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,43 EUR.

Nordex ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,01 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Mrd. EUR – ein Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 14.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,057 EUR fest.

