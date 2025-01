Nordex Aktie News: Nordex am Freitagmittag im Aufwind

So entwickelt sich Nordex

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 11,80 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 11,80 EUR. Der Kurs der Nordex-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 11,85 EUR zu. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,81 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 154.207 Nordex-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 33,64 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,62 EUR am 22.01.2024. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 36,95 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,13 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 07.11.2024. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,02 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,15 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 3,07 Prozent auf 1,67 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel hatte Nordex 1,72 Mrd. EUR umgesetzt.

Mit der Q4 2024-Bilanzvorlage von Nordex wird am 27.02.2025 gerechnet. Mit der Vorlage der Q4 2025-Bilanz von Nordex rechnen Experten am 31.03.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,049 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

