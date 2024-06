Nordex Aktie News: Nordex gewinnt am Montagnachmittag an Boden

Blick auf Nordex-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,7 Prozent auf 14,66 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 15:53 Uhr 1,7 Prozent. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 14,72 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 14,58 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 121.337 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 7,57 Prozent Luft nach oben. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 41,23 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 18,77 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 14.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,01 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,071 EUR je Aktie aus.

