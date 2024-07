Nordex Aktie News: Nordex am Mittag im Plus

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 11,65 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 11:48 Uhr 0,8 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Nordex-Aktie bei 11,70 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 11,68 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 215.708 Nordex-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Gewinne von 35,36 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 26,04 Prozent sinken.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,43 EUR je Nordex-Aktie an.

Am 14.05.2024 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,01 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 1,57 Mrd. EUR gegenüber 1,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.08.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,063 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Börse Frankfurt: MDAX sackt zum Start ab

Verluste in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsstart Verluste

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX am Montagnachmittag in der Gewinnzone