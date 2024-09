Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagvormittag mit grünen Vorzeichen

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagvormittag der Anteilsschein von Nordex. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 0,3 Prozent.

Um 09:03 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 14,34 EUR. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 14,35 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 14,28 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 7.746 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 9,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,62 EUR am 22.01.2024. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 39,92 Prozent wieder erreichen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,03 EUR an.

Am 25.07.2024 hat Nordex in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,86 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Nordex dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 14.11.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 17.11.2025.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,106 EUR je Aktie.

