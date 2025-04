Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit Kurseinbußen

Aktie im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 1,1 Prozent bei 15,59 EUR.

Der Nordex-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:51 Uhr verlor das Papier 1,1 Prozent auf 15,59 EUR. Die Nordex-Aktie sank bis auf 15,56 EUR. Bei 15,96 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 685.263 Nordex-Aktien.

Am 18.03.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 17,63 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 13,09 Prozent wieder erreichen. Am 28.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 10,48 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 32,78 Prozent sinken.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,011 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,12 EUR für die Nordex-Aktie.

Nordex ließ sich am 27.02.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,07 EUR. Im Vorjahresquartal wurde der Gewinn je Papier mit 0,13 EUR ebenfalls auf diesem Niveau vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2,19 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,01 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Nordex am 28.07.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 19.05.2026.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,675 EUR je Aktie.

