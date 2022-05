Nordex Aktie News: Anleger trennen sich am Mittwochnachmittag vermehrt von Nordex

Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel um 04.05.2022 16:22:00 Uhr um 1,8 Prozent auf 13,78 EUR nach. Die Nordex-Aktie sank bis auf 13,76 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 14,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 315.573 Nordex-Aktien.

Am 05.05.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 21,73 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 36,62 Prozent hinzugewinnen. Am 24.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Abschläge von 21,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,11 EUR aus.

Nordex ließ sich am 29.03.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2021 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie wurde auf -1,17 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nordex ein Ergebnis je Aktie von -0,17 EUR vermeldet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,32 Prozent auf 1.488,00 EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.483,18 EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2022 dürfte Nordex am 12.05.2022 vorlegen. Experten kalkulieren am 11.05.2023 mit der Veröffentlichung der Q1 2023-Bilanz von Nordex.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,351 EUR im Jahr 2023 aus.

