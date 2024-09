Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 14,34 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 15:51 Uhr 1,4 Prozent. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 14,36 EUR an. Bei 13,87 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 231.138 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 9,97 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Anteilsschein verbuchte am 22.01.2024 Kursverluste bis auf 8,62 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,92 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,03 EUR für die Nordex-Aktie.

Am 25.07.2024 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Schätzungsweise am 17.11.2025 dürfte Nordex die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,106 EUR je Nordex-Aktie.

