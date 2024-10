Nordex Aktie News: Nordex am Freitagmittag freundlich

Kursentwicklung

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 3,7 Prozent auf 13,41 EUR zu.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 3,7 Prozent im Plus bei 13,41 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 13,46 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 185.370 Nordex-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 15,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 17,60 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Mit einem Kursverlust von 35,75 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,03 EUR an.

Am 25.07.2024 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,86 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 17.11.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,103 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Handel in Frankfurt: TecDAX fällt

3. Quartal 2024: Die Tops und Flops der MDAX-Aktien im vergangenen Jahresviertel

3. Quartal 2024: So schnitten die TecDAX-Werte im vergangenen Quartal ab