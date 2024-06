Nordex Aktie News: Nordex am Mittag stärker

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,6 Prozent auf 14,49 EUR.

Die Nordex-Aktie konnte um 11:35 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 14,49 EUR. Bei 14,53 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 14,46 EUR. Bisher wurden via XETRA 176.844 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 8,12 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (8,62 EUR). Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 40,54 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 18,77 EUR angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 14.05.2024. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,01 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 1,57 Mrd. EUR – das entspricht einem Zuwachs von 29,34 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Voraussichtlich am 25.07.2024 dürfte Nordex Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 14.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,071 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

Redaktion finanzen.net

