Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit positiven Vorzeichen

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Donnerstagvormittag der Anteilsschein von Nordex. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 18,27 EUR.

Das Papier von Nordex legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,5 Prozent auf 18,27 EUR. Bei 18,28 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 18,18 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.197 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,46 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2025 erreicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 1,04 Prozent zulegen. Am 28.01.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 10,48 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 74,33 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,011 EUR je Nordex-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,20 EUR an.

Am 25.04.2025 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Nordex hat ein EPS von 0,03 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,06 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,44 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Nordex am 28.07.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 13.08.2026 dürfte Nordex die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,680 EUR je Aktie.

