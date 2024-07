Nordex Aktie News: Nordex reagiert am Nachmittag positiv

So entwickelt sich Nordex

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 3,1 Prozent auf 12,94 EUR nach oben.

Die Nordex-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 3,1 Prozent auf 12,94 EUR. Kurzfristig markierte die Nordex-Aktie bei 13,05 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Bei 12,65 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 436.505 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 15,77 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (14.05.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 21,87 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,42 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,43 EUR an.

Nordex veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,06 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -1,01 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 29,34 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 25.07.2024 erwartet. Nordex dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 0,060 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

