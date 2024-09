Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag höher

Nordex im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,8 Prozent auf 14,62 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 15:51 Uhr 0,8 Prozent. Bei 14,76 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 14,47 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 235.180 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR an. 7,87 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,07 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,03 EUR.

Am 25.07.2024 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Nordex hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -0,36 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent auf 1,86 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 17.11.2025 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Nordex einen Gewinn von 0,106 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

