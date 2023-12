Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Mittag fester

Aktie im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nordex. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 1,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 11:47 Uhr 1,3 Prozent. Bei 10,50 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,32 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Nordex-Aktien beläuft sich auf 62.435 Stück.

Am 09.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 15,63 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 49,64 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.10.2023 bei 9,33 EUR. Mit einem Kursverlust von 10,67 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 16,00 EUR an.

Am 29.03.2022 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.12.2021 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0,00 Prozent auf 1.488,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.488,00 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 26.03.2024 erwartet.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2023 ein EPS von --1,103 EUR je Nordex-Aktie.

