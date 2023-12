Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagvormittag mit Abschlägen

Aktie im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie musste zuletzt im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 10,28 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nordex-Aktie musste um 09:05 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 10,28 EUR abwärts. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 10,28 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,32 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 6.635 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 09.03.2023 bei 15,63 EUR. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 34,26 Prozent niedriger. Am 20.10.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 9,33 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 9,20 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 16,00 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 29.03.2022 vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 1.488,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 1.488,00 EUR in den Büchern gestanden.

Mit der Q4 2023-Bilanzvorlage von Nordex wird am 26.03.2024 gerechnet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Nordex 2023 einen Verlust in Höhe von -1,103 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

