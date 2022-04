Nordex Aktie News: Nordex am Mittag gefragt

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 12:22 Uhr 1,1 Prozent im Plus bei 17,02 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 17,15 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 17,15 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 904.614 Nordex-Aktien umgesetzt.

Bei 27,38 EUR erreichte der Titel am 07.04.2021 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 60,90 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 24.02.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 11,30 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,59 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 22,11 EUR aus.

Die Bilanz zum am 31.03.2022 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 12.05.2022 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,17 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Nordex -0,17 EUR je Aktie generiert. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 0,31 Prozent auf 1,48 Milliarden EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,49 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

Für das laufende Jahresviertel Q1 2022 wird am 12.05.2022 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q4 2022-Bilanz auf den 28.03.2023.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2023 auf 0,365 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

