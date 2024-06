Nordex Aktie News: Anleger greifen bei Nordex am Donnerstagvormittag zu

Nordex im Blick

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Das Papier von Nordex legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 0,1 Prozent auf 14,44 EUR.

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,1 Prozent auf 14,44 EUR. In der Spitze legte die Nordex-Aktie bis auf 14,45 EUR zu. Bei 14,44 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wechselten 2.535 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 erreichte der Anteilsschein mit 15,77 EUR ein 52-Wochen-Hoch. 9,21 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (8,62 EUR). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,33 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Im Jahr 2023 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,77 EUR je Nordex-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 14.05.2024. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,01 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Mrd. EUR – ein Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Am 25.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Nordex veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 14.08.2025 dürfte Nordex die Q2 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,071 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

