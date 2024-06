Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Freitagnachmittag schwächer

Kursentwicklung

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 13,78 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,9 Prozent auf 13,78 EUR. Bei 13,49 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Mit einem Wert von 13,90 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im heutigen Handel wurden bisher 341.738 Nordex-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 14.05.2024 bei 15,77 EUR. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 12,62 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,62 EUR ab. Mit einem Kursverlust von 37,47 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,77 EUR an.

Am 14.05.2024 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,01 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1,57 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nordex am 25.07.2024 präsentieren. Nordex dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 0,071 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

