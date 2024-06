Nordex Aktie News: Nordex am Freitagvormittag auf rotem Terrain

Aktienentwicklung

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Nordex. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 13,89 EUR.

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,1 Prozent bei 13,89 EUR. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 13,86 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,90 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 27.250 Nordex-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 11,92 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 22.01.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,62 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 37,97 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 18,77 EUR.

Nordex veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Nordex hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,01 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 1,57 Mrd. EUR gegenüber 1,22 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 25.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,071 EUR im Jahr 2024 aus.

