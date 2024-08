Nordex Aktie News: Nordex am Mittag auf grünem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Nordex zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 3,2 Prozent auf 13,63 EUR zu.

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:46 Uhr verteuerte sich das Papier um 3,2 Prozent auf 13,63 EUR. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 13,93 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,71 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 364.982 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 15,77 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. 15,70 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 8,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 36,79 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,03 EUR je Nordex-Aktie aus.

Nordex veröffentlichte am 25.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei 0,00 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -0,36 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,54 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Nordex am 14.11.2024 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz am 14.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,106 EUR fest.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

MDAX-Handel aktuell: MDAX schlussendlich mit Gewinnen

TecDAX aktuell: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels in der Gewinnzone

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX präsentiert sich am Nachmittag leichter