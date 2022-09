Nordex Aktie News: Nordex verbilligt sich am Vormittag

Die Aktie notierte um 09:22 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,2 Prozent auf 9,70 EUR. Bei 9,66 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 9,71 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 10.993 Nordex-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 17,45 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2022 erreicht. Mit einem Zuwachs von 44,42 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 6,97 EUR. Dieser Wert wurde am 06.07.2022 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 39,24 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 18,57 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Nordex am 29.03.2022. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,28 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ein EPS von -0,41 EUR in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 18,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.488,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.251,16 EUR im Vorjahreszeitraum.

Die Nordex-Bilanz für Q3 2022 wird am 15.11.2022 erwartet. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 14.11.2023.

