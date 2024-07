Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag mit Abschlägen

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Nordex. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 12,95 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 12,95 EUR. Das Tagestief markierte die Nordex-Aktie bei 12,88 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,98 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 217.667 Nordex-Aktien.

Bei 15,77 EUR markierte der Titel am 14.05.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Mit einem Zuwachs von 21,78 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 33,47 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Nordex-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 18,43 EUR.

Nordex ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Nordex hat für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahr lag das Minus mit -1,01 EUR je Aktie ebenfalls auf diesem Niveau. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,57 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 14.08.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Nordex-Aktie in Höhe von 0,059 EUR im Jahr 2024 aus.

Redaktion finanzen.net

