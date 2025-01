Nordex Aktie News: Nordex macht am Vormittag Boden gut

TecDAX-Papier Nordex-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Nordex von vor 10 Jahren eingebracht

Heute im Fokus

Analysten heben Kursziele für Airbus nach Lieferdaten an. VW strebt weitere Kostensenkungen durch Tarifüberarbeitung an. Mercedes 2024 mit Rückgang bei den Fahrzeugverkäufen. DHL Supply Chain stärkt Retourenabwicklung in den USA mit Zukauf. Bayer mit niedrig dosiertem MRT-Kontrastmittel in Phase 3 erfolgreich. Fed-Mitglieder signalisieren vorsichtigeres Vorgehen bei Zinssenkungen.