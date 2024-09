Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochnachmittag auf grünem Terrain

Notierung im Fokus

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,5 Prozent auf 14,14 EUR.

Um 15:51 Uhr sprang die Nordex-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,5 Prozent auf 14,14 EUR zu. Bei 14,48 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 13,93 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 319.124 Nordex-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 11,53 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 8,62 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 39,07 Prozent sinken.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,03 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 25.07.2024 vor. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent auf 1,86 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,54 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 14.11.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 17.11.2025.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,106 EUR je Aktie.

