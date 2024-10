Nordex Aktie News: Nordex am Freitagmittag nahe Nulllinie

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Nordex zeigt am Freitagmittag wenig Änderung. Mit einem Kurs von 13,31 EUR zeigte sich die Nordex-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:48 Uhr bei der Nordex-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 13,31 EUR. Die Nordex-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 13,36 EUR. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,24 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 13,34 EUR. Zuletzt wechselten 51.663 Nordex-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 15,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 18,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (8,62 EUR). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,27 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,000 EUR. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,37 EUR.

Am 25.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Beim Umsatz wurden 1,86 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 17.11.2025 werfen.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,097 EUR je Nordex-Aktie.

