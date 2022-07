Nordex Aktie News: Nordex am Vormittag mit Verlusten

Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel um 12.07.2022 09:22:00 Uhr mit Abschlägen von 1,3 Prozent bei 9,05 EUR. Bei 9,00 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 9,05 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 54.473 Nordex-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 18,73 EUR. Dieser Kurs wurde am 09.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,68 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Nordex-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 7,48 EUR am 06.07.2022. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 21,05 Prozent wieder erreichen.

Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 20,39 EUR.

Die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 29.03.2022 vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,30 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,44 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,93 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 1.488,00 EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 1.251,16 EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 11.08.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2023 rechnen Experten am 16.08.2023.

