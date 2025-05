Nordex Aktie News: Nordex am Dienstagnachmittag stärker

Notierung im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Nordex. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 2,9 Prozent auf 17,93 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 2,9 Prozent auf 17,93 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Nordex-Aktie sogar auf 18,34 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 17,59 EUR. Bisher wurden heute 686.020 Nordex-Aktien gehandelt.

Am 13.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 18,34 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 2,29 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 28.01.2025 Kursverluste bis auf 10,48 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 41,55 Prozent.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,011 EUR belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 19,20 EUR für die Nordex-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 25.04.2025 vor. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von 0,13 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,44 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 28,68 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 2,01 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 28.07.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Nordex ein EPS in Höhe von 0,680 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

Nordex-Aktie stabil: Ibrahim Oezarslan als Chief Commercial Officer

TecDAX-Wert Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Nordex von vor 3 Jahren abgeworfen

TecDAX-Titel Nordex-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nordex-Investment von vor einem Jahr eingefahren