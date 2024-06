Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagvormittag mit negativen Vorzeichen

Nordex im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nordex. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 2,4 Prozent auf 12,80 EUR.

Die Nordex-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:07 Uhr um 2,4 Prozent auf 12,80 EUR nach. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 12,80 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 13,09 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 4.470 Nordex-Aktien.

Am 14.05.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 15,77 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 23,20 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (8,62 EUR). Abschläge von 32,69 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 18,77 EUR.

Nordex gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,01 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,57 Mrd. EUR – ein Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Nordex-Bilanz für Q2 2024 wird am 25.07.2024 erwartet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 14.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,071 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

