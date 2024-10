Nordex Aktie News: Nordex am Montagnachmittag im Minus

So entwickelt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 13,03 EUR.

Die Nordex-Aktie wies um 15:50 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 13,03 EUR abwärts. Zwischenzeitlich weitete die Nordex-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 12,96 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,25 EUR. Bisher wurden via XETRA 243.084 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 15,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 21,03 Prozent wieder erreichen. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 33,88 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,37 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 25.07.2024 vor. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -0,36 EUR je Aktie eingebüßt. Der Umsatz wurde auf 1,86 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 14.11.2024 terminiert. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 0,097 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

