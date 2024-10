Nordex Aktie News: Nordex präsentiert sich am Vormittag stärker

Aktie im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nordex. Zuletzt konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 13,22 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Nordex-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 09:06 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 13,22 EUR. Die Nordex-Aktie legte bis auf 13,29 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,25 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 20.707 Nordex-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,77 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 19,29 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Bei einem Wert von 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (22.01.2024). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Nordex-Aktie 34,83 Prozent sinken.

Für Nordex-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,000 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,37 EUR an.

Am 25.07.2024 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -0,36 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 21,11 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 1,86 Mrd. EUR im Vergleich zu 1,54 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Am 14.11.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Schätzungsweise am 17.11.2025 dürfte Nordex die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 0,097 EUR je Nordex-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

KW 41: Die Gewinner und Verlierer der MDAX-Aktien der vergangenen Woche

KW 41: Tops und Flops der TecDAX-Aktien in der vergangenen Woche

XETRA-Handel TecDAX beendet den Handel im Minus