Nordex Aktie News: Nordex am Donnerstagmittag mit Kursplus

Die Aktie von Nordex zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Nordex-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 17,61 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere um 11:47 Uhr 0,2 Prozent. Bei 17,63 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 17,49 EUR. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 111.790 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (18,34 EUR) erklomm das Papier am 13.05.2025. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 3,98 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 40,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nordex-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,000 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,011 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,20 EUR.

Nordex ließ sich am 25.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Bei einem Gewinn je Aktie von 0,03 EUR wurde das EPS des Vorjahres getroffen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Nordex in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,83 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,44 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird am 28.07.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 19.05.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,680 EUR je Aktie aus.

