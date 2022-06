Nordex Aktie News: Nordex am Nachmittag mit Verlusten

Um 16.06.2022 16:22:00 Uhr ging es für die Nordex-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 3,1 Prozent auf 9,11 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Nordex-Aktie bis auf 9,09 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 9,36 EUR. Zuletzt wechselten 772.899 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2021 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 19,88 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Nordex-Aktie 54,16 Prozent zulegen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 14.06.2022 bei 9,02 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 1,00 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 20,65 EUR.

Am 29.03.2022 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.12.2021 ausgelaufenen Quartals. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,17 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,44 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 18,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.251,16 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 1.488,00 EUR ausgewiesen.

Die kommende Q1 2022-Kennzahlen werden voraussichtlich am 21.06.2022 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 16.08.2023 mit der Veröffentlichung der Q2 2023-Bilanz von Nordex.

In der Nordex-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 -0,201 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

