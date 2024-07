Nordex Aktie News: Nordex steigt am Donnerstagnachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Nordex zählt am Donnerstagnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 12,89 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:48 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 12,89 EUR. Die Nordex-Aktie zog in der Spitze bis auf 12,96 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 12,83 EUR. Zuletzt wechselten 157.847 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Nordex-Aktie mit einem Kursplus von 22,34 Prozent wieder erreichen. Am 22.01.2024 gab der Anteilsschein bis auf 8,62 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 49,61 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 18,43 EUR je Nordex-Aktie aus.

Am 14.05.2024 hat Nordex die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal lag der Verlust mit -1,01 EUR ebenfalls auf diesem Niveau. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,57 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,22 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 25.07.2024 werden die Q2 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,059 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie

XETRA-Handel MDAX präsentiert sich letztendlich leichter

Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX liegt zum Ende des Mittwochshandels im Minus

Gewinne in Frankfurt: Das macht der MDAX nachmittags