Nordex Aktie News: Nordex macht am Mittag Boden gut

Die Aktie von Nordex zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Plus bei 15,21 EUR.

Um 11:47 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 15,21 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 15,25 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 14,91 EUR. Zuletzt wechselten 213.418 Nordex-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 3,68 Prozent über dem aktuellen Kurs der Nordex-Aktie. Am 22.01.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 8,62 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 43,35 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Nordex seine Aktionäre 2023 mit 0,000 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,03 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 25.07.2024. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,36 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,86 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,11 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,54 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Nordex am 14.11.2024 vorlegen. Nordex dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 0,106 EUR je Nordex-Aktie.

