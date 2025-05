Nordex Aktie News: Nordex am Montagvormittag im Minusbereich

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Nordex. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 17,47 EUR.

Die Nordex-Aktie notierte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,5 Prozent auf 17,47 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Nordex-Aktie bisher bei 17,47 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 17,47 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.988 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 18,34 EUR an. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 4,74 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 28.01.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 10,48 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 40,01 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,011 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 19,20 EUR je Nordex-Aktie aus.

Am 25.04.2025 äußerte sich Nordex zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS wurde mit 0,03 EUR ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von -0,06 EUR, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde. Umsatzseitig standen 1,44 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 8,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Nordex 1,57 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2025 dürfte Nordex am 28.07.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 13.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Nordex.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,680 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

