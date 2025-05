Nordex Aktie News: Nordex am Montagmittag mit roter Tendenz

Kursentwicklung

Die Aktie von Nordex gehört am Montagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung zuletzt um 1,4 Prozent auf 17,31 EUR ab.

Die Aktie notierte um 11:46 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 1,4 Prozent auf 17,31 EUR. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,24 EUR nach. Bei 17,47 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 77.206 Nordex-Aktien.

Am 13.05.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 18,34 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,95 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 10,48 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (28.01.2025). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 39,46 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,011 EUR je Nordex-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 19,20 EUR aus.

Nordex ließ sich am 25.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Mit einem EPS von 0,03 EUR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Nordex mit -0,06 EUR je Aktie genauso viel verdiente. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 8,83 Prozent auf 1,44 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2025-Finanzergebnisse wird für den 28.07.2025 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 13.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 0,680 EUR je Aktie in den Nordex-Büchern.

