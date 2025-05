Geringeres Rezessionsrisiko

Nach der Eskalation im Zollkonflikt zwischen den USA und China sorgte eine Einigung für Erleichterung an den Aktienmärkten. Goldman Sachs zeigt sich nun optimistischer und hat seine Prognose für den S&P 500 angehoben.

Zollkonflikt zwischen USA und China

Das Verhältnis zwischen den USA und China ist derzeit sehr angespannt. US-Präsident Donald Trump hatte Waren aus China mit Zöllen in Höhe von 145 Prozent belegt - Peking reagierte mit Gegenzöllen in Höhe von 125 Prozent auf US-Waren. Beide Seiten hatten zunächst versucht, den Eindruck zu erwecken, dass sie am längeren Hebel sitzen und nicht den ersten Schritt machen müssten, um auf den anderen zuzugehen. Nachdem der Handel zwischen den beiden Nationen durch die Zölle jedoch kaum noch rentabel war und nahezu zum Erliegen kam, trafen sich Delegationen beider Seiten kürzlich in Genf zu Beratungen.

Das Ergebnis der Zollgespräche war eine kleine Einigung: Die USA und China haben eine Senkung der Zölle beschlossen. Die Regelung gilt, wie aus einer gemeinsamen Erklärung hervorgeht, allerdings zunächst einmal nur vorübergehend für 90 Tage. Die US-Zölle auf chinesische Importe sinken dabei auf 30 Prozent, während Chinas Zölle gegen Einfuhren aus den USA auf 10 Prozent zurückgehen.

Hoffnung beflügelt die Märkte

An den Börsen sorgte die Einigung zwischen den USA und China für Erleichterung. Am Montag darauf schloss der Hang Seng 2,98 Prozent höher bei 23.549,46 Punkten. Der Shanghai Composite wies schlussendlich einen Aufschlag von 0,82 Prozent auf 3.369,24 Zähler aus, während der Nikkei in Japan 0,38 Prozent fester bei 37.644,26 Einheiten in den Feierabend ging.

Der US-Leitindex Dow Jones hat die Sitzung 2,81 Prozent höher bei 42.410,10 Punkten beendet. Auch der Techwerteindex NASDAQ Composite zog kräftig an und legte schlussendlich 3,26 Prozent auf 5.844,18 Zähler zu. Beim S&P 500 wurden ebenfalls bereits anfangs deutliche Gewinne verbucht. Auch hier ging es im weiteren Verlauf klar aufwärts, bis er 3,35 Prozent stärker bei 18.708,34 Einheiten in den Feierabend ging.

Goldman Sachs zuversichtlicher für S&P 500

Erst kürzlich warnten die Analysten von Goldman Sachs vor möglichen Rückschlägen für den marktbreiten US-Index S&P 500 angesichts wachsender Rezessionsrisiken durch neue Zölle. Vor dem Hintergrund der jüngsten Entwicklungen im Zollstreit zwischen China und den USA zeigen sich die Strategen nun jedoch zuversichtlicher: Sie haben ihre Prognose für den S&P 500 bis Ende 2025 von zuvor 5.900 Punkten auf 6.100 Punkte angehoben. "Wir heben unsere Rendite- und Gewinnprognosen für den S&P 500 an, um niedrigere Zölle, ein besseres Wirtschaftswachstum und ein geringeres Rezessionsrisiko als bisher erwartet zu berücksichtigen", zitiert MarketWatch aus einer Mitteilung des Teams unter der Leitung des Chefstrategen für US-Aktien David Kostin. Dennoch warnte Kostin laut Bloomberg auch: "Die bereits optimistische Bewertung der Wirtschaftswachstumsaussichten durch den Markt sowie die Unsicherheit über das Ausmaß der bevorstehenden Verlangsamung des Wirtschafts- und Gewinnwachstums werden die Aktienmultiplikatoren in den nächsten Monaten wahrscheinlich nach oben begrenzen".

Derweil hat Chefökonom Jan Hatzius laut MarketWatch in einer separaten Mitteilung die Wahrscheinlichkeit einer Rezession von 45 Prozent auf 35 Prozent gesenkt. Entscheidende Faktoren seien geringere Wachstumsrisiken durch Zölle, weniger Lieferkettenstörungen sowie positive Signale in der US-Handelspolitik gegenüber China.

Auch andere Experten teilen den neuen Optimismus: Ed Yardeni von Yardeni Research hat seine Prognose für den S&P-500 für 2025 von 6.000 auf 6.500 Punkte angehoben und die Rezessionswahrscheinlichkeit von 35 Prozent auf 25 Prozent gesenkt. Die höchste Prognose für den S&P 500 nennt aktuell Wall Street-Stratege Christopher Harvey von Wells Fargo Securities mit einem Kursziel von 7.007 Punkten bis Ende 2025.

Weitere Prognosen angehoben

Die Goldman Sachs-Strategen haben zudem die Gewinnerwartung für Unternehmen im S&P 500 deutlich angehoben. Für 2025 erwarten die Analysten nun ein Gewinnwachstum je Aktie von 7 Prozent auf 262 US-Dollar - zuvor lag die Prognose bei 3 Prozent. Für 2026 rechnen sie mit einem weiteren Anstieg um 7 Prozent auf 280 Dollar.

Daneben wurde das geschätzte Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für die kommenden zwölf Monate von 19,5 auf 20,4 angehoben. Zwar liege das aktuelle KGV von 21 im oberen historischen Bereich, dennoch spiegle die neue Bewertung eine "geringere Unsicherheit, das schnellere Gewinnwachstum, die niedrigere Inflation und das wiedergewonnene Vertrauen in die Fundamentaldaten der größten Aktien im Index" wider. Die Experten betonen jedoch, dass "die immer noch hohe Unsicherheit Risiken für die Erträge und die Bewertung birgt".

Auf diese Aktien sollten Anleger setzen

Bei der Aktienauswahl empfiehlt das Team um Kostin Anlegern, auf Titel mit einer hohen Preissetzungsmacht zu setzen, die in der Lage sind, gestiegene Produktionskosten an ihre Kunden weiterzugeben, ohne dabei wesentliche Einbußen bei der Nachfrage hinnehmen zu müssen. Selbst wenn sich die Konjunktur verbessere, dürften die Zölle höher bleiben als im Vorjahr, was die Gewinnmargen laut den Analysten unter Druck setze. In einem solchen Umfeld schneiden Unternehmen mit hoher Preissetzungsmacht in der Regel besser ab. Das sei bereits im Handelskonflikt zwischen den USA und China zu Trumps erster Amtszeit zu beobachten gewesen, berichtet MarketWatch. Zu diesen Aktien mit hoher Preissetzungsmacht gehören unter anderem Meta Platforms, Electronics Arts, Playtika Holding, Booking Holdings, Wingstop, Etsy, Doximity, Sherwin-Williams, Paychex, Nordstrom, Snap-On, Coca-Cola, Colgate-Palmolive und Adobe.

Redaktion finanzen.net