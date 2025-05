Nordex Aktie News: Nordex reagiert am Dienstagvormittag positiv

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nordex gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 2,1 Prozent auf 17,75 EUR.

Um 09:07 Uhr konnte die Aktie von Nordex zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,1 Prozent auf 17,75 EUR. Die Nordex-Aktie legte bis auf 17,75 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 17,51 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 75.823 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 13.05.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 18,34 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 3,22 Prozent niedriger. Bei 10,48 EUR fiel das Papier am 28.01.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 40,96 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,011 EUR. Im Vorjahr hatte Nordex 0,000 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Nordex-Aktie bei 19,20 EUR.

Die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Nordex am 25.04.2025. Im jüngsten Jahresviertel wurde das EPS bei 0,03 EUR vermeldet. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Gewinn je Aktie von -0,06 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,44 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,57 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 28.07.2025 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 13.08.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2025 0,680 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

