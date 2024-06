Nordex Aktie News: Anleger schicken Nordex am Donnerstagvormittag ins Plus

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Nordex. Das Papier von Nordex konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 12,33 EUR.

Das Papier von Nordex konnte um 09:04 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,7 Prozent auf 12,33 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Nordex-Aktie bisher bei 12,40 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 12,40 EUR. Bisher wurden via XETRA 10.110 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,77 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. Gewinne von 27,90 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 22.01.2024 auf bis zu 8,62 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 30,12 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Nach 0,000 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,000 EUR je Nordex-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 18,77 EUR aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Nordex am 14.05.2024 vor. Der Verlust je Anteilsschein wurde bei -0,06 EUR vermeldet. Im Vorjahresquartal hatten ebenfalls -1,01 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,57 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,22 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Nordex wird die nächste Bilanz für Q2 2024 voraussichtlich am 25.07.2024 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 14.08.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Nordex im Jahr 2024 0,071 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

