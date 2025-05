Nordex Aktie News: Nordex verbilligt sich am Mittwochmittag

So bewegt sich Nordex

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 2,5 Prozent bei 17,45 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:47 Uhr 2,5 Prozent auf 17,45 EUR. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 17,43 EUR nach. Den Handelstag beging das Papier bei 17,78 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 81.450 Nordex-Aktien den Besitzer.

Bei 18,34 EUR markierte der Titel am 13.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Nordex-Aktie somit 4,85 Prozent niedriger. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.01.2025 bei 10,48 EUR. Der derzeitige Kurs der Nordex-Aktie liegt somit 66,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem im Jahr 2024 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,011 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 19,20 EUR für die Nordex-Aktie aus.

Nordex ließ sich am 25.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,06 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,83 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,44 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,57 Mrd. EUR US-Dollar umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 28.07.2025 veröffentlicht. Einen Blick in die Q2 2026-Bilanz können Nordex-Anleger Experten zufolge am 13.08.2026 werfen.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2025 auf 0,680 EUR je Aktie.

