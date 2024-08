Nordex Aktie News: Nordex verteidigt am Vormittag Vortagesniveau

Notierung im Blick

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochvormittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 13,64 EUR.

Die Nordex-Aktie zeigte sich um 09:05 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 13,64 EUR an der Tafel. Bei 13,69 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. In der Spitze büßte die Nordex-Aktie bis auf 13,61 EUR ein. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 13,61 EUR. Der Tagesumsatz der Nordex-Aktie belief sich zuletzt auf 8.558 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 15,77 EUR. Dieser Kurs wurde am 14.05.2024 erreicht. Der aktuelle Kurs der Nordex-Aktie ist somit 15,62 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.01.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 8,62 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Nordex-Aktie 58,31 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Im Vorjahr erhielten Nordex-Aktionäre 0,000 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,03 EUR.

Am 25.07.2024 lud Nordex zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Für das jüngste Jahresviertel wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,00 EUR ausgewiesen. Ein Jahr zuvor hatte bei Nordex ebenfalls ein Verlust pro Aktie von -0,36 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 1,86 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,54 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 14.11.2024 erwartet. Mit der Präsentation der Q3 2025-Finanzergebnisse von Nordex rechnen Experten am 17.11.2025.

Den erwarteten Gewinn je Nordex-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 0,106 EUR fest.

