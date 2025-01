Nordex Aktie News: Nordex mit herben Abschlägen am Mittwochnachmittag

Nordex im Fokus

Die Aktie von Nordex gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 5,3 Prozent auf 11,55 EUR.

Um 15:52 Uhr fiel die Nordex-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 5,3 Prozent auf 11,55 EUR ab. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 11,51 EUR nach. Bei 12,19 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Von der Nordex-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 556.011 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 14.05.2024 auf bis zu 15,77 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 26,76 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei 9,13 EUR fiel das Papier am 05.02.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 20,95 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 18,13 EUR an.

Nordex gewährte am 07.11.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,15 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Nordex hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,67 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 3,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,72 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2024-Finanzergebnisse wird am 27.02.2025 erwartet. Schätzungsweise am 31.03.2026 dürfte Nordex die Q4 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,047 EUR je Aktie aus.

