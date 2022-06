Nordex Aktie News: Nordex am Mittwochmittag mit Abschlägen

Die Nordex-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 22.06.2022 12:22:00 Uhr um 3,3 Prozent auf 8,39 EUR ab. Im Tief verlor die Nordex-Aktie bis auf 8,31 EUR. Bei 8,50 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 577.033 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 01.07.2021 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 19,88 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Nordex-Aktie damit 57,77 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 21.06.2022 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,13 EUR. Abschläge von 3,20 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 20,39 EUR.

Nordex veröffentlichte am 21.06.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,70 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Nordex ein Ergebnis je Aktie von -0,44 EUR vermeldet. Das vergangene Quartal hat Nordex mit einem Umsatz von insgesamt 932,98 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.251,16 EUR erwirtschaftet worden waren, um 25,43 Prozent verringert.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.08.2022 erfolgen. Die Veröffentlichung der Nordex-Ergebnisse für Q2 2023 erwarten Experten am 16.08.2023.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,221 EUR je Nordex-Aktie belaufen.

