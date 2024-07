Nordex Aktie News: Nordex zeigt sich am Nachmittag fester

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Nordex. Zuletzt stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,8 Prozent auf 13,64 EUR.

Um 15:51 Uhr wies die Nordex-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,8 Prozent auf 13,64 EUR nach oben. Bei 13,75 EUR markierte die Nordex-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Bei 13,47 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 203.786 Nordex-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 15,77 EUR erreichte der Titel am 14.05.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Nordex-Aktie derzeit noch 15,62 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 22.01.2024 (8,62 EUR). Mit Abgaben von 36,83 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 0,000 EUR an Nordex-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,000 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 18,43 EUR je Nordex-Aktie an.

Nordex veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Im jüngsten Jahresviertel hat das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,06 EUR erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -1,01 EUR je Aktie gewesen. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 29,34 Prozent auf 1,57 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q2 2024 dürfte Nordex am 25.07.2024 präsentieren. Nordex dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 14.08.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Nordex im Jahr 2024 0,059 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

