Nordex Aktie News: Nordex steigt am Mittag

22.08.24 12:05 Uhr

Die Aktie von Nordex gehört am Donnerstagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 13,80 EUR.

Um 11:49 Uhr ging es für das Nordex-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,4 Prozent auf 13,80 EUR. Bei 13,84 EUR erreichte die Nordex-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 13,65 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 28.985 Nordex-Aktien den Besitzer. Am 14.05.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 15,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,28 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 8,62 EUR erreichte der Anteilsschein am 22.01.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 37,57 Prozent. Im Jahr 2023 erhielten Nordex-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,000 EUR. Analysten bewerten die Nordex-Aktie im Durchschnitt mit 19,03 EUR. Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Nordex am 25.07.2024. In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,00 EUR je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Nordex ebenfalls -0,36 EUR je Aktie eingebüßt. Beim Umsatz wurden 1,86 Mrd. EUR gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 14.11.2024 erfolgen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.11.2025 erwartet. Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,106 EUR je Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Nordex-Aktie Börse Frankfurt: Börsianer lassen TecDAX letztendlich steigen Nordex-Aktie dreht ins Minus: Nordex erhält Aufträge über 102 Megawatt aus der Türkei Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX legt am Dienstagmittag den Rückwärtsgang ein

