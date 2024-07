Nordex Aktie News: Nordex am Mittag schwächer

Blick auf Nordex-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Nordex. Die Nordex-Aktie notierte im XETRA-Handel zuletzt mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 13,52 EUR.

Das Papier von Nordex gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:44 Uhr ging es um 0,4 Prozent auf 13,52 EUR abwärts. Die Nordex-Aktie gab in der Spitze bis auf 13,46 EUR nach. Bei 13,67 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 52.227 Nordex-Aktien den Besitzer.

Am 14.05.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 15,77 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,64 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.01.2024 bei 8,62 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Nordex-Aktie mit einem Verlust von 36,27 Prozent wieder erreichen.

Nordex-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,000 EUR belaufen. Das durchschnittliche Kursziel der Nordex-Aktie wird bei 18,43 EUR angegeben.

Am 14.05.2024 legte Nordex die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. Der Verlust je Aktie lag bei -0,06 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -1,01 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 1,57 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 29,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 25.07.2024 erfolgen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2025-Bilanz auf den 14.08.2025.

Experten taxieren den Nordex-Gewinn für das Jahr 2024 auf 0,059 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

