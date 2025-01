Nordex Aktie News: Nordex tendiert am Nachmittag nordwärts

Blick auf Nordex-Kurs

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Nordex nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 11,83 EUR.

Die Nordex-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 11,83 EUR. Im Tageshoch stieg die Nordex-Aktie bis auf 12,02 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 11,73 EUR. Bisher wurden via XETRA 317.747 Nordex-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (15,77 EUR) erklomm das Papier am 14.05.2024. 33,31 Prozent Plus fehlen der Nordex-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 05.02.2024 bei 9,13 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Nordex-Aktie derzeit noch 22,82 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Nordex-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Nordex 0,000 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 18,13 EUR.

Nordex veröffentlichte am 07.11.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Nordex hat ein EPS von 0,02 EUR vermeldet. Im Vorjahr hatte das EPS des Unternehmens mit -0,15 EUR auf dem gleichen Niveau gelegen. Auf der Umsatzseite hat Nordex im vergangenen Quartal 1,67 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,07 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Nordex 1,72 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 27.02.2025 werden die Q4 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Nordex dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 31.03.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,047 EUR je Aktie aus.

