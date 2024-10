Nordex Aktie News: Nordex steigt am Freitagmittag

Aktienentwicklung

Die Aktie von Nordex gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Nordex-Papiere zuletzt 0,6 Prozent.

Um 11:48 Uhr stieg die Nordex-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 13,88 EUR. In der Spitze gewann die Nordex-Aktie bis auf 13,92 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 13,78 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 170.043 Nordex-Aktien umgesetzt.

Am 14.05.2024 markierte das Papier bei 15,77 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 13,62 Prozent könnte die Nordex-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,62 EUR am 22.01.2024. Mit einem Kursverlust von 37,93 Prozent würde die Nordex-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Zuletzt erhielten Nordex-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,000 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,000 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 19,37 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Nordex am 25.07.2024 vor. Der Verlust je Aktie lag bei 0,00 EUR. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls -0,36 EUR je Anteilsschein in den Büchern gestanden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1,86 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 1,54 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 07.11.2024 erfolgen. Am 17.11.2025 wird Nordex schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Nordex-Gewinn in Höhe von 0,076 EUR je Aktie aus.

